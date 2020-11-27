В мэрии рассказали, когда уберут забор на проходе к Карасунскому водоему

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Местные жители обратились в администрацию Краснодара с просьбой убрать ограждение возле Карасунского водоема. Но в мэрии ответили, что забор будет стоять как минимум до конца января следующего года.

- Жители хотят убрать ограждение в районе строящегося дома по улице Селезнёва, 104/2. Эта конструкция установлена для безопасности. Ее демонтируют после завершения работ по благоустройству, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ближайшее время здесь начнутся работы по благоустройству прилегающей территории и берегоукреплению. На работы у застройщика есть официальное разрешение. Стойка здесь продлится примерно до 31 января 2021 года.