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Под Выселками КамАЗ столкнулся с «Газелью»: шесть человек погибли

Авария произошла утром 27 ноября
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ДТП с шестью погибшими произошло утром 27 ноября около станицы Выселки. На трассе КамАЗ столкнулся с «Газелью». В результате аварии погибли шесть человек.

Место, где произошло ДТП с шестью погибшими 27 ноября 2020

Место, где произошло ДТП с шестью погибшими 27 ноября 2020

Фото: Яндекс. Карты

- Авария произошла на дороге Выселки – Кирпильская около 8:25. По предварительным данным водитель автомобиля Газель при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ, - сообщили КП-Кубань в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП погибли шесть человек, еще четверо доставлены в больницу. На месте образовалась пробка.

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