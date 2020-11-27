Под Выселками КамАЗ столкнулся с «Газелью»: шесть человек погибли

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ДТП с шестью погибшими произошло утром 27 ноября около станицы Выселки. На трассе КамАЗ столкнулся с «Газелью». В результате аварии погибли шесть человек.

Место, где произошло ДТП с шестью погибшими 27 ноября 2020 Фото: Яндекс. Карты

- Авария произошла на дороге Выселки – Кирпильская около 8:25. По предварительным данным водитель автомобиля Газель при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ, - сообщили КП-Кубань в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП погибли шесть человек, еще четверо доставлены в больницу. На месте образовалась пробка.