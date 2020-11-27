Из-за тумана в Краснодаре не смог приземлиться самолет

Фото пресс-службы аэропорта

Утром 27 ноября Краснодар окутал густой туман. Из-за плохой видимости в городе не смог приземлиться один самолет.

- По данным на 27 ноября, рейс А4 328, следовавший из Нижнекамска в Краснодар, отправлен на запасной аэродром в Ростов-на-Дону (Платов), сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным авиаузла, изменения в расписании произошли из-за отсутствия у командира экипажа необходимого метеоминимума.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Густой туман постепенно рассеивается, нужды отправлять другие самолеты на запасной аэродром нет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что туман в Краснодаре образовался из-за перепада температур.