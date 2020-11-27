В посёлке Знаменском Краснодара завершают строительство детского сада

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В краевом центре возводят детский сад на территории ЖК «Родные просторы». Он рассчитан на 250 мест. Сейчас здесь идут монолитные работы. Сдать объект планируют осенью следующего года.

- Завершить строительство детского сада планируют в третьем квартале 2021 года. Сейчас возводится каркас двухэтажного корпуса детского сада, который готов на 80%, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

На первом этаже здания будут расположены две группы для детей от 1,5 до 3 лет, две группы для детей от 3 до 4 лет и еще две группы - от 5 до 6 лет, а также пищеблок, медицинский блок, вспомогательные помещения.На втором этаже будут группа для ребят постарше.

На территории детского сада сделают игровую и спортивную зоны, а также установят 12 теневых навесов.