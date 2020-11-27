Жительницу Краснодара отправили на обязательные работы за нарушение самоизоляции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жительница Краснодара заразилась COVID-19 и по предписанию врача должна была находится на самоизоляции дома. Но соблюдать правила гражданка не хотела, она выходила в город по необходимости. Похождения выявили специалисты оперштаба, ей был назначен штраф в 15 тысяч рублей. Но и его краснодарка платить не собиралась. Поэтому к ней нагрянули приставы.

- Гражданка была привлечена к административной ответственности в начале лета. Пристав неоднократно предупреждал должницу о последствиях неоплаты штрафу. Результата это не принесло. Через пять месяцев по протоколу «уклонение от исполнения административного наказания» суд назначил женщине 20 часов обязательных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Отбывать наказание должница теперь будет под контролем судебных приставов.