Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 ноября 2020 увеличилось на 174

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 27 ноября за последние сутки зафиксировано 174 заболевших, накануне было выявлено 170 человек с COVID-19.

- В Краснодаре заболели 56 человек, по девять – в Новороссийске и Курганинском районе. По восемь человек с COVID-19 выявили в Сочи, Анапе, Кавказском, Гулькевичском и Мостовском районах. Семь – в Белореченском. По шесть человек с инфекцией зафиксировано в Выселковском, Темрюкском и Красноармейском районах. По пять – в Лабинском и Туапсинском, четыре – в Ейском, три – в Абинском. По два новых пациента прибавилось в госпиталях Апшеронского, Отрадненского, Староминского, Успенского, Новопокровского и Крымского районов. По одному – в Динском, Калининском, Тимашевском, Щербиновском, Новокубанском и Павловском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что 53 человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, из них 49 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В целом в стране произошел рекордный скачок по заболевшим за сутки. В России выявили 27 543 новых случая короны, накануне было – 25 487.