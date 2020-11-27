ВТБ более чем на 16% нарастил кредитный портфель СМБ на Кубани

Кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Краснодарском крае по итогам 9 месяцев 2020 г. увеличился на 11% и превысил 50,1 млрд рублей. Из них более 46,1 млрд формирует кредитный портфель (рост с начала года − 16%). Объем привлеченных средств клиентов вырос на 22%, составив 29,9 млрд рублей.

Значительную долю в объеме кредитного портфеля ВТБ в регионе формируют предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%), сферы жилищного и коммерческого строительства (12%), торговли (5%), а также транспорта и инфраструктурного строительства (5%).

ВТБ на Кубани принимает активное участие в реализации программ господдержки предпринимательства, а также реализует собственные меры для помощи среднему и малому бизнесу. Так, например, в течение трех кварталов текущего года высоким спросом у кубанских предприятий пользовалась программа льготного кредитования со ставкой не более 8,5% (Программа №1764). За данный период банк заключил по ней с компаниями региона 50 соглашения на сумму более 1,5 млрд рублей. По программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, подписано 601 соглашение на сумму превышающую 1,8 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 216 соглашений на 710 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422), а также реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на сумму 6,5 млрд рублей. Общий объем поддержки регионального бизнеса по госпрограммам в рамках пандемии коронавируса превысил 9 млрд рублей.

«По итогу 9 месяцев ВТБ в регионе показал положительную динамику в работе со средним и малым бизнесом. Основными факторами роста стали активная реализация государственных и собственных программ поддержки предпринимателей, а также внедрение новых цифровых продуктов для бизнеса, позволяющих сохранить временной ресурс клиентов», - подчеркнул Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае.

В 2020 году ВТБ запустил новые сервисы для среднего и малого бизнеса. Среди них открытие расчетного счета ИП – индивидуального исполнительного органа за 20 минут в присутствии клиента, новый мобильный банк для предпринимателей ВТБ Бизнес Lite, мобильная бухгалтерия Цифра и другие. В сентябре масштабировано новое приложение для предпринимателей по приему платежей с использованием системы быстрых платежей.