СК проводит проверку после ДТП с шестью жертвами в Выселковском районе

Утром 27 ноября в районе хутора Бейсужёк водитель «Газели» при развороте не уступил дорогу КамАЗу. В результате столкновения пятеро пассажиров «Газели» скончались на месте, еще одна женщина умерла в «скорой». Двое – госпитализированы.

После случившегося следственный комитет организовал проверку.

- По поручению руководства краевого следственного управления на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время они работают на месте. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также после смертельной аварии специалисты проведут судебные медицинские и автотехнические экспертизы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: КамАЗ протаранил пассажирскую «Газель»

- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)

«Газель» с рабочими была грузовой, в ней ехали 15 человек

Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом» (подробности)

Фото с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: тела разбросало по дороге

Удар был такой силы, что тела разлетелись по проезжей части. У погибших не было никаких шансов выжить – они получили тяжелейшие травмы (подробности)

Видео ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: на дороге был туман

На видео с места аварии видно, что тела погибших были разбросаны по всей проезжей части, «Газель» получила серьезные повреждения и не была предназначена для перевозки пассажиров (подробности)