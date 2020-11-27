В Краснодарском крае умерли шесть пациентов с диагнозом коронавирус

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 27 ноября за последние сутки в регионе скончались шесть человек с COVID-19.

- В краевой клинической больнице №1 умер 71-летний житель Динского района. Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти мужчину 46 лет из Белоглинского района. В Сочи в городской инфекционной больнице №2 скончались 70-летняя женщина и 52-летний мужчина. В Славянской ЦРБ перестало биться сердце 58-летней пациентки. Также летальный случай зарегистрирован в горбольнице Горячего Ключа, здесь умер 60-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что у всех умерших были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 27 ноября за последние в сутки на Кубани в госпитали с коронавирусом легли еще 174 человека.