После аварии с шестью жертвами губернатор Кубани попросил водителей быть осторожными в туман

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Утром 27 ноября в районе хутора Бейсужёк водитель «Газели» при развороте не уступил дорогу КамАЗу. Авария унесла жизни шести человек. Еще восемь – оказались на больничных койках.

После случившегося отреагировал губернатор Краснодарского края.

- Страшная авария в Выселковском районе. Медики оказали помощь пострадавшим. При необходимости вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Также глава региона рассказал, что в грузовой «Газели» вместо кресел были деревянные лавки. Он поручил разобраться, почему людей на работу возили в недопустимых условиях. Помимо этого, Кондратьев призвал водителей быть осторожнее на трассе.

- Есть ещё один важный момент. В некоторых районах края уже выпал снег, по утрам туман и гололедица. Прошу водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулём, - написал руководитель Кубань.

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- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)

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