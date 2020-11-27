Вместо кресел деревянные лавки: количество пострадавших в ДТП с «Газелью» на Кубани увеличилось до восьми

Фото с места ДТП

Количество пострадавших в ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020 увеличилось до восьми человек. Все они находятся в районной больнице Выселковского района. При необходимости их могут доставить в Краснодар на вертолете санавиации.

Авария произошла около 8:25, в тумане столкнулись КамАЗ и «Газель» с рабочими. На месте ДТП скончались пять человек, еще одна женщина умерла в машине «скорой помощи».

- «Газель» была не предназначена для перевозки пассажиров. Вместо кресел — деревянные лавки вдоль бортов. Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо, - прокомментировал ДТП губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительной версии, водитель «Газели» при развороте не уступил дорогу большегрузу.