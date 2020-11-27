Недвижимость в Сочи: цены растут, объемы падают

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в 2018-2019 гг. в Сочи поднялась на 39% или на 44 тыс. руб. и продолжает расти. Кроме этого, эксперты прогнозируют снижение строительной активности. Главные причины: в городе осталось мало привлекательных участков для реализации комплексных проектов; ужесточились требования к застройщикам – к финансовому состоянию, опыту и качеству строительства; администрация вытесняет с рынка частных застройщиков, которые работают по незаконным схемам.

Есть и хорошая новость. Поскольку первичная недвижимость в Сочи постоянно дорожает, а новых масштабных проектов в ближайшие годы не планируется, инвестиционная привлекательность стройки растет в геометрической прогрессии.

В какую сторону смотреть инвесторам и как не потерять в погоне за прибылью? Посмотрим на цифры. Сегодня более 50% объема предложения сосредоточено в портфеле топ-10 девелоперов.

Данные консалтинговой компании Macon.

Так, строительная компания “Неометрия”, которая вышла в Сочи после уверенного старта в Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону, захватила свыше 9% рынка и заняла сразу второе место с двумя масштабными объектами комфорт-класса.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Первый, ЖК «Фрукты», состоит из 9 домов комфорт-класса и расположен в районе Олимпийского парка, на пересечении улиц Таврической и Акаций. Это район с новыми дорогами, новой сетевой и инженерной инфраструктурой, системой "Безопасный город". Центральную часть комплекса застройщик отвел под зеленую зону для прогулок и семейного отдыха. Рядом расположены олимпийские объекты, Имеретинская набережная, школа, детские сады, поликлиники, магазины, фитнес-центры, рестораны. До моря – 5 минут езды.

Немаловажный момент – комплекс находится на территории поселка городского типа «Сириус», границы которого утвердили в апреле 2020 года. В рамках проекта одноименного инновационно-технологического центра здесь появятся: университетский кампус, город мастеров, технополис, жилой квартал для резидентов, парк культуры и искусства.

Комплекс «Фрукты» строится по ФЗ -214, первую очередь сдадут в 2022 году.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Второй объект Неометрии, ЖК «Флора», включает 7 домов комфорт-класса по 12 этажей и расположен в самом зеленом районе Сочи – Кудепсте (между Адлером и центром). Основные преимущества локации – расположенные рядом плантация пробкового дуба и Тисо-самшитовая роща (объект наследия ЮНЕСКО), собственная набережная и развитая инфраструктура в шаговой доступности: магазины, школа, детский сад, аптеки, фитнес-центры. Дорога до моря займет 7 минут езды на машине. Сам комплекс оснащен системой видеонаблюдения, включает коммерческую инфраструктуру на первых этажах и многочисленные площадки для игр и спорта. ЖК «Флора» строится по ФЗ -214, первая очередь будет сдана в 2022 году.

По информации девелопера, сейчас квартиры в ЖК “Флора” можно приобрести от 4,15 млн. рублей. Недвижимость в ЖК “Фрукты” обойдется в сумму от 6,7 млн. рублей*.

Для удобства иногородних покупателей квартиры в обоих проектах можно приобрести удаленно. Доступны рассрочка, ипотека и материнский капитал.

*информация актуальна на 27.11.2020.

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