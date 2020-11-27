Олимпийский чемпион Александр Москаленко заявил, что будет баллотироваться в Госдуму

Александр Москаленко

Первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко побывал в студии радио «КП»-Краснодар» и сделал заявление:

- Я буду баллотироваться в Государственную думу на выборы 2021 года, - сообщил 51-летний Александр Москаленко радио «КП»-Краснодар». - Я знаю, куда вести спорт и образование, что нужно сделать государству, чтобы изменить отношение людей и место этих отраслей в жизни общества.

Александр Москаленко - первый в истории олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, 14-кратный чемпион мира, обладатель самого большого количества золотых медалей за всю историю этого вида спорта. Его результаты до сих пор никто не может превзойти. Когда завершил спортивную карьеру, работал главой департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, был советником губернатора Кубани, депутатом ЗСК, руководил училищем олимпийского резерва. Сегодня он член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России, председатель Краснодарской краевой федерации.

Кстати, Александр Москаленко прошел и наш «Детектор правды», где он рассказал о личном – имуществе, которым владеет, о своих родителях, о самых дорогих подарках и многом другом.