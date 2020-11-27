В Сочи зимой будут доступны порядка 20 пляжей

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Порядка 20 пляжей в городе-курорте будут открыты для посещения в зимний период. Такое решение приняли местные власти по рекомендации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

– Нужно создать условия для круглогодичного отдыха в межсезонье. «Зимние» пляжи с обустроенной инфраструктурой должны быть в каждом районе города, – сказал заместитель директора департамента курортов Сочи Роман Бушманов.

На открытых для прогулок пляжах курорте установят дополнительные скамейки и качели, также организуют ежедневную уборку и вывоз мусора.

Завершившийся 1 ноября пляжный сезон оценили на «хорошо». Практически все руководители благоустроили территории, но с четырьмя арендаторами договора все-таки расторгли за неисполнение обязанностей.

Стоит отметить, что в следующем году в Сочи планируют увеличить количество сертифицированных пляжей.