В Адыгее после ранения школьницы в отношении полицейского возбудили уголовное дело

Выясняются обстоятельства случившегося

Вечером 25 ноября сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2107. Но 20-летний водитель дал по газам. Погоня длилась до того момента, пока полицейские не стали стрелять. Шальная пуля угодила в пассажирку.

- Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. Он произвел один предупредительный выстрел в воздух, а в последующем шесть выстрелов по кузову автомобиля. Одна из пуль пронзила машину и попала в поясничную часть 14-летней пассажирки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК Росси по Республике Адыгея.

Позже выяснилось, что из-за ранения у девушки оказалась повреждена тонкая кишка. Медикам пришлось сделать операцию, сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Водитель получил четыре протокола, а в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается, - добавили следователи.