Кресты на картинах и перерезанный провод на ноутбуке: на Кубани женщина разгромила дом

Фото Олег Золото

Хозяева дома на улице Терешковой в станице Советской Новокубанского района надолго запомнят ноябрьский день 2020 года, когда они вернулись домой с работы, и застали свое жилище в виде съемочной площадки хоррор-сериала.

В комнатах было уничтожено и повреждено практически все, что можно было уничтожить и повредить.

Описание увиденного в полицейском протоколе занимает около двух страниц.

Взломав входную дверь, некто проник в домовладение. Нападавший явно питал некую особую ненависть к электротехнике, потому что первым делом разбил холодильник, перерезал провода на ноутбуке, стиральной машине и водонагревателе. Досталось и продовольственным запасам. Несколько литров подсолнечного масла оказались вылитыми в раковину на кухне.

В клочья были изрезаны полотенца, ножом искромсаны полотна картин. Видимо, для придания пущего пафоса происходящему, неизвестный визитер еще и краской намалевал на картинах кресты.

Впрочем, и хозяева дома, и полицейские далеки от мистических версий произошедшего. Они подозревают в дерзком налете давнего врага хозяев-их односельчанку.

- По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.