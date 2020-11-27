В Кадастровой палате Кубани напомнили о снятии с учета недвижимости при сносе

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Любой объект недвижимости, жилой дом или недостроенное здание, необходимо снимать с кадастрового учета при сносе или разрушения из-за стихии. В противном случае объект продолжит облагаться налогом.

- Чтобы снять с учета объект капитального строительства, собственнику необходимо подать соответствующее заявление. К заявлению необходимо приложить акт обследования объекта, его осуществляет кадастровый инженер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

Стоит отметить, что перед сносом здания о планируемых работах нужно заранее сообщить в уполномоченный орган. После завершения сноса также в орган местного самоуправления направляется уведомление о завершении сноса.