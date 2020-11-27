В Сочи задержали торговок кокаином и мефедроном из Москвы

Фото УТ МВД России по ЮФО.

В Сочи сотрудники транспортной полиции во время патрулирования на вокзале обратили внимание на двух молодых женщин, которые вели себя странно. Они нервничали и озирались по сторонам.

Жительниц Москвы проводили в отделение полиции. Во время досмотра в их багаже обнаружили два пакета с порошком.

Как показала экспертиза, белый порошок в одном из пакетов оказался кокаином весом примерно 150 грамм. Во втором был мефедрон массой более 330 грамм.

Оперативники выяснили, что наркотики женщины привезли в Сочи, чтобы распродать их по дозам путем закладок в тайниках.

- Следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 24-х и 26-ти летних жительниц Москвы, одна из которых уже была ранее судима за аналогичное преступление, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — сообщает УТ МВД России по ЮФО.