На Кубани строительная госкомпания приступила к завершению восьми проблемных домов

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В 2020 году году на Кубани планируется ввести в эксплуатацию более 4 млн. квадратных метров жилья. Их этого объема сейчас уже завершено 3,2 млн. кв. метров. Более трети объектов строится с применением схемы эскроу-финансирования.

– В 2020 году всего введем 119 объектов. Для решения проблем обманутых дольщиков создали региональную строительную компанию. Она уже приступила к завершению 8 домов в Краснодаре, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе селектора с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

По мнению вице-премьера, в целом ситуация по жилью в регионе стабильна.

– Хорошо идете по расселению аварийного жилья, что касается дольщиков, то региону необходимо держать ситуацию на контроле и плотно работать с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, – отметил Хуснуллин.