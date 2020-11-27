На Кубани 32-летний мужчина убил собутыльника из-за портативной колонки

Фото СК РФ

Вечером 3 октября 2020 года двое мужчин находились в гостях на улице Школьной в станице Старовеличковской Тимашевского района.

Во время застолья 32-летний мужчина внезапно вспомнил, что его собутыльник уже давно взял у него на время портативную колонку, но до сих пор ее не отдал. Это настолько возмутило подвыпившего селянина, что он тут же набросился на приятеля, повалили на землю и принялся избивать ногами.

Избитый потерял сознание после ударов по голове, а друг бросил его во дворе и пошел домой. Соседи-очевидцы драки, вызвали «Скорую». 52-летний мужчина был доставлен в больницу, где и умер две недели спустя от полученных травм.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом по СКР по Краснодарскому краю 32-летнему местному жителю, в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 52-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

32-летний обвиняемый сидит под стражей. Следствие по делу продолжается.