В Краснодаре возник сильный пожар на местном НПЗ

Фото ВК Типичный Краснодар

27 ноября примерно в 14.30 в пабликах соцсетей стали появляться фото и видео горящего объекта в Краснодаре, в районе местного нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова в Центральном округе.

Очевидцы запечатлели столб пламени и черный дым, поднимающийся на десятки метров вверх.

-Горит, как факел,- пишут краснодарцы.

Краснодарский НПЗ производит бензины, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, мазут, битум дорожный, прямогонные бензиновые фракции, летнее дизельное топливо, печное топливо.

Проектная мощность предприятия составляет около 3 миллионов тонн нефти в год.

МЧС пока не комментирует ситуацию.