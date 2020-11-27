На Кубани более 700 пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса на дому

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Ранее Минздрав России утвердил перечень лекарств , схемы лечения и рекомендации по диагностике и лечению COVID 19.

Контракты на поставку препаратов на Кубани уже заключены почти на всю полученную сумму более чем в 231 миллионов рублей.

– Минздрав края с 18 ноября распределяет препараты в поликлиники. Уже розданы препараты для лечения 738 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сформирован наборы препаратов для лечения более 3 тысяч пациентов. С понедельника они будут во всех медицинских организациях, – рассказал замначальника управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

При распределении лекарств учитывается уровень заболеваемости в конкретных городах и районах края. Лекарства доставляются пациентам по назначению лечащего врача.