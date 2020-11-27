Партнерский подход: «Ростелеком» на Юге запустил для операторов новую схему сотрудничества на основе Wink

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» в сегменте B2O* на Юге запустил для партнеров из числа операторов связи новый сервисный проект «Партнерская схема Wink». В ближайшее время провайдеры в регионах ЮФО и СКФО смогут предлагать полноценную версию популярного видеосервиса Wink своим собственным клиентам как в рамках пакетных предложений, так в отдельном порядке.

«Партнерская схема Wink» предполагает, что оператор может перепродавать уже готовый видеосервис и приставки для него, не тратя ресурсы на разработку продукта, и получая агентское вознаграждение за каждого привлеченного клиента. Благодаря выстроенной «Ростелекомом» интеграции биллинга каждый партнер сможет видеть все подключенные абонентами пакеты и подписки по ним и, соответственно, контролировать начисления по каждой покупке.

«Мы часто слышим пожелания от операторов, что они хотят обеспечить для своих абонентов максимально комфортное и качественное телевидение. Поэтому мы решили предложить им наш сервис Wink, который полностью соответствует таким требованиям. Например, событием года для нашего видеосервиса стала трансляция 24 октября 2020 года последнего турнира UFC. Более трех миллиона пользователей посмотрели главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Впервые трафик прямой трансляции превысил 1 Тб/с, и Wink сохранил высокое качество трансляции в условиях такой небывалой пиковой нагрузки. Wink полюбило уже 6 млн пользователей “Ростелекома”, и мы уверены, что его точно смогут полюбить абоненты наших партнеров» – отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Мультимедийная платформа Wink позволяет смотреть контент на пяти устройствах под одним аккаунтом и обладает целям рядом уникальных преимуществ, в числе которых более 300 различных каналов в HD и 4К (UHD) качестве, около 48 000 фильмов и сериалов, записи культовых музыкальных концертов, эксклюзивный телеканал UFC, сервис «Ростелеком Лицей» с видеоуроками для школьников, «Караоке» и аудиокниги от популярного портала «ЛитРес», а также многое другое.

Мультимедийный сервис легко подключить с помощью одноименного приложения на Google Play или App Store, через официальный сайт или в магазине приложений SmartTV LG или Samsung, а также с помощью ТВ-приставки Wink+ для обычных телевизоров.

Особый интерес может вызвать ТВ-приставка Wink+ для геймеров. Она поддерживает облачные игры от NVIDIA и GFN.RU. С помощью этой функции обычный телевизор может стать экраном для захватывающих сражений в самых популярных онлайн-играх, которые требуют высокой производительности.

«Сейчас многие операторы ищут пути для получения дополнительной выручки и сокращения затрат. И, на мой взгляд, “Партнерская схема Wink” действительно может помочь в этом. Удобно, что партнер фактически без каких-либо затрат получает уже готовый и популярный продукт. При этом мне очень понравилось, что в самом Wink есть много интересных фишек, которые могут заинтересовать моих абонентов: например, эксклюзивные права на показ канала UFC или поддержка облачного гейминга через приставку», – поделилась своим мнением Наталья Андрос, генеральный директор ООО «Южные телефонные сети».

В числе партнеров «Ростелекома» на Юге такие крупнейшие операторы связи, как ООО «Южные телефонные сети», АО «Электросвязь», ООО «Иртелком» и другие известные компании.

Получить подробности про услуги для операторов и провайдеров можно на официальном сайте компании.