На Краснодарском НПЗ опровергли сообщения соцсетей о пожаре

Фото Краснодарского НПЗ

На Краснодарском НПЗ прокомментировали сообщения о пожаре, произошедшем 27 ноября на территории предприятия.

Фото и видело языков пламени и черного дыма появились днем в соцсетях и не на шутку напугали многих краснодарцев.

Как следует из сообщения предприятия, завод работает в штатном режиме.

- На Краснодарском НПЗ была просадка напряжения, в результате чего сработала система защиты от превышения давления в аппаратуре - так называемая факельная установка. Система отработала в штатном режиме, выбросов в атмосферу не было. Завод работает в стандартном режиме,- рассказали на НПЗ.