В Сочи Кавказский заповедник готовит новогоднюю программу для туристов

Фото мэрии Сочи

Нынешней зимой в Сочи будут работать около 20 объектов показа в Кавказском заповеднике и Сочинском нацпарке, в том числе множество экологических троп и туристских маршрутов.

А для гостей вольерного комплекса в Красной Поляне в предстоящие новогодние и рождественские праздники к билету будет прилагаться карта для участия в квесте по территории кордона Лаура.

Как предполагается, поиск пройдет в игровой форме. Задача участников – найти определенные природные объекты, деревья, растения, разгадать загадки о животном мире Кавказа. Те, кто успешно справится со всеми заданиями, получит новогодний сюрприз от заповедника.

– Несколько кордонов и объектов заповедника работают круглогодично. Это Тисо-самшитовая роща, парк “Южные культуры” и кордоны Лаура и Гузерипль, – рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

На горных кордонах заповедника также готовятся к началу зимнего курортного сезона. Построены и отремонтированы инспекторские домики, усилена связь, пополнен необходимый запас продовольствия и топлива.