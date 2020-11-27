Сбер выдал банковскую гарантию на строительство школы в Новороссийске

Сбербанк оформил новороссийской строительной компании ООО СЗ «Вита Строй» банковскую гарантию на сумму 211 млн рублей в пользу администрации МО г. Новороссийск. Деньги будут направлены на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Южный.

Новая общеобразовательная школа расположится по адресу ул. Мурата Ахеджака, 10. Объект спроектирован по современным стандартам для обучения детей младшего и старшего возраста. Проект также предусматривает оборудование, кабинеты, спортивные залы и комплексы для отдыха маломобильных групп населения. Строительство школы уже началось, сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк финансирует 90% жилых комплексов, возводимых в Краснодарском крае. Мы поддерживаем застройщиков, которые создают не только современные дома, но и объекты социальной инфраструктуры для комфортной жизни людей. Компания «Вита Строй» - надежный партнер Сбербанка, поэтому мы в кратчайшие сроки оформили банковскую гарантию для строительства школы в Южном микрорайоне Новороссийска».

Георгий Середин, учредитель ООО СЗ «Вита Строй»:

«Наша компания приступила к важному для всех жителей Южного микрорайона проекту. Потребность в строительстве новой школы назрела давно, и мы уверены, что с поддержкой Сбербанка и администрации Новороссийска сможем реализовать этот проект качественно и в срок. В школе будут оборудованы и полностью укомплектованы три спортивных зала площадью 300 кв.м., а также новейшие кабинеты по профилям: робототехника, дизайн и типография. Мы сделаем все, чтобы будущие ученики и учителя могли комфортно обучаться в новых стенах».

ООО СЗ «Вита Строй» работает на рынке строительства более 7 лет, за это время сдано в эксплуатацию свыше 165 тыс. кв.м. жилой и коммерческой недвижимости.