В 2020 году в Краснодарском крае создано 12 новых сельхозкооперативов

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Сейчас на Кубани работают более 14 тысяч фермеров и свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Таким числом занятых в сельском хозяйстве не может похвастаться ни один регион страны.

По мнению губернатора Вениамина Кондратьева чтобы сохранять стабильность развития отрасли, аграриям нужно объединяться в сельхозкооперативы.

– Эта та форма, которая позволит вам уйти от сырья к переработке, создать новые рабочие места, увеличить добавленную стоимость. Мы всячески поддерживаем это направление, ежегодно выделяем на развитие фермерства около 1,8 млрд рублей, – отметил глава региона в своем выступлении на съезде фермеров в Краснодаре.

В бюджете на 2021 год на агропромышленный комплекс выделено 7,4 млрд рублей – эти деньги предназначены и фермерам на производство продукции, гранты для сельхозкооперативов, субсидии на строительство ферм, закупку техники.

Начинающим кооперативам регион возмещает 90% затрат на приобретение оборудования для переработки продукции.

В 2020 году на Кубани появились 12 новых кооперативов, вдобавок к более чем 170-ти уже существующим.