На Кубани выходные будут довольно теплыми, но с туманом

Фото КП Кубань

К выходным на большей части территории Кубани немного потеплеет. В большей части районов обойдется без осадков, ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем 8-13 градусов, ночью в ночью -3…2°, в юго-восточных предгорных районах -5…0°.

На Черноморском побережье также не следует ждать дождей, а в воскресенье на приморских курортах воздух в дневные часы будет прогреваться до весьма комфортных 16 градусов.

В Краснодаре сохранится туман.

- На выходных в краевом центре без осадков, все еще будет туман, который днем станет немного менее густым, а по вечерам вновь усилится. Ветер в Краснодаре восточный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью от 0 до +2, днем 9 -11 градусов тепла,- рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.