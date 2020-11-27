В Сочи созрел орех-пекан, который может плодоносить до 300 лет

Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

В Сочи созрел пекан, который считается одними из самых полезных орехов. Деревья, на которых он созревает, настоящие долгожители - они могут давать урожай на протяжении 300 лет. Родина пекана — Северная Америка. Растения цветут поздней весной, а массовое плодоношение начинается в ноябре.

- Плоды пекана обладают высокой питательной и фармакологической ценностью, они содержат незаменимые ненасыщенные жирные кислоты, белки, витамины, микро- и макроэлементы, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Орехи снижают уровень вредного холестерина в крови и улучшают работу сердца и используются в качестве профилактики онкозаболеваний.

В Сочи деревья пекана растут не только в парках, но и в жилой зоне, среди многоэтажных домов. Жители с удовольствием собирают сладкие орешки.