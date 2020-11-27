Краснодарский врач рассказала, какие факторы приводят к тяжелому течению COVID-19

В Центре восстановления здоровья "КБЛ" можно пройти специально разработанный курс реабилитации для тех, кто перенес коронавирусную пневмонию. Фото: www.kuban-kbl.ru

Ситуация с коронавирусом продолжает волновать кубанских медиков. Но больше врачей тревожит самолечение, которым занимаются большинство людей. При первых признаках недомогания они не спешат обратиться к врачу. Заболевшие ставят себе диагноз и прописывают лечение сами. Вот только это может осложнить течение болезни, особенно, если человек заразился COVID-19.

- Есть ряд известных препаратов от кашля, которые были эффективны ранее, но при коронавирусе, они могут усиливать нехватку кислорода и увеличивать объем выделяемой мокроты, что забивает бронхо-легочную систему и затрудняет дыхание. То есть бесконтрольный прием препаратов может привести к тому, что течение болезни осложнится, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» заведующая поликлиническим отделением Центра восстановления здоровья "Краснодарская бальнеолечебница" Александра Чабровских.

Заведующая поликлиническим отделением Центра восстановления здоровья "Краснодарская бальнеолечебница" Александра Чабровских. Фото: www.kuban-kbl.ru

Кроме того, по словам врачей, у переболевших коронавирусом появляется опасное осложнение - дисбиоз кишечника.

- Антибиотики способны убивать не только чужеродные и вредные микроорганизмы, но и полезную флору кишечника. Дисбаланс микрофлоры приводит к снижению иммунной защиты. Поэтому важно пройти курс реабилитации, - продолжает Александра Чабровских. – В Центре восстановления здоровья "КБЛ" можно пройти специально разработанный курс реабилитации для тех, кто перенес коронавирусную пневмонию. Важно не упустить момент и продолжать заниматься здоровьем даже после выздоровления.

НА ЗАМЕТКУ

Пройти реабилитацию можно в Центре восстановления здоровья "КБЛ", которая находится на ул. Герцена, 267. Подробности можно уточнить по телефону 8 (861) 201-9-201.