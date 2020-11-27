По Туапсе грузовик столкнулся с иномаркой: три человека погибли

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП с тремя погибшими произошло вечером 27 ноября в Туапсинском районе. На трассе иномарка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли три человека.

Авария произошла около 22:00 на 51 километре автодороги «Джубга – Сочи». По предварительным данным, водитель Honda ехал в сторону поселка Джубга. На правом закруглении дороги он не справился с управлением и влетел в грузовик Iveco. Большегруз мчался по встречной полосе.

- В ДТП погибли водитель и два пассажира иномарки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», рано утром 27 ноября 2020 года на автодороге, в районе хутора Бейсужёк 2/й, водитель «Газели» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ". В результате автокатастрофы погибли шесть человек.