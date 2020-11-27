В Краснодаре из-за низкого числа пассажиров сократят автобусный маршрут №155А

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В краевом центре из-за низкого числа пассажиров сократят автобусный маршрут №155А. Изменятся схема и интервал движения общественного транспорта.

«Сокращение пути следования маршрута № 155А — вынужденная мера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара. – Причина - отсутствие устойчивого пассажиропотока.

Изменение схемы движения поможет сохранить маршрут, который нужен дачникам, чьи садоводческие товарищества находятся в 2 км от альтернативного общественного транспорта. Новый интервал движения автобуса - один час.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что краснодарцы смогут добраться до своих дач только на междугородних автобусах. Транспорт до садоводческих товариществ отменили.