В Сочи УАЗ влетел в дерево: водитель погиб, пассажир травмирован

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

ДТП с погибшим и пострадавшим произошло вечером 27 ноября в Хостинском районе Сочи. Водитель УАЗа ехал по микрорайону Мацеста.

- В какой-то момент водитель УАЗ не справился с управлением, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

По словам Евгения Кривоконева, автомобиль съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. В результате аварии водитель УАЗа скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля доставлен в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани четыре человека погибли при попытке автомобиля проскочить через железнодорожный переезд. Поезд смял машину на рельсах.