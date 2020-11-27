В Сочи УАЗ влетел в дерево: водитель погиб, пассажир травмирован

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
ДТП с погибшим и пострадавшим произошло вечером 27 ноября в Хостинском районе Сочи. Водитель УАЗа ехал по микрорайону Мацеста.
- В какой-то момент водитель УАЗ не справился с управлением, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
По словам Евгения Кривоконева, автомобиль съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. В результате аварии водитель УАЗа скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля доставлен в больницу.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани четыре человека погибли при попытке автомобиля проскочить через железнодорожный переезд. Поезд смял машину на рельсах.