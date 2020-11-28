Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 ноября 2020 увеличилось на 178

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае установлен антирекорд - заразились еще 178 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

- За сутки в России полностью выздоровели 27296 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 135 пациентов, всего в регионе выздоровели 14736 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Корпоративы и массовые мероприятия по-прежнему под запретом, как и работа театров и кинотеатров.