Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 ноября 2020 года: побит антирекорд по заболевшим

Фото: администрации региона.

Заболеваемость COVID-19 в крае все еще растет. По данным оперштаба региона, всего коронавирусом заразился 21751 человек. За последние 24 часа инфекцию подхватили 178 жителей - и это, к сожалению абсолютный антирекорд в регионе, так много за сутки людей еще не заболевало. Возраст пациентов от пяти до 89 лет.

- В Краснодаре выявлено 55 новых случаев заражения, в Курганинском районе – 11, в Лабинском – десять, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По девять заболевших прибавилось в Горячем Ключе и Анапе, восемь человек заразились – в Абинском районе. По семь положительных результатов в Сочи, Северском и Белореченском районах, шесть – в Выселковском.

- По пять новых пациентов в Усть-Лабинском, Крымском и Туапсинском районах, - говорят в оперштабе края. - По четыре заболевших зафиксировано в Ейском, Мостовском, Темрюкском и Тихорецком.

По два человека выявлено в больницах Крыловского, Апшеронского, Гулькевичского, Щербиновского, Павловского и Белоглинского районах. По одному – в Динском, Каневском, Ленинградском, Новопокровском и Короневском, а также в Новороссийске.

Известно, что под наблюдением в поликлиниках находятся 7163 человека - у них болезнь протекает в легкой форме.

Выздоровели за все время 14736 жителей, в том числе за последние сутки 135 человек. А вот жертвами COVID за последние 24 часа стали 8 человек.

- К ИВЛ сейчас подключено 47 пациентов, - говорят в минздраве Кубани. - Еще четверо - на ЭКМО.