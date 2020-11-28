Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Усть-Лабинске

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Следователи выясняют обстоятельства столкновения Lada Priora с товарным поездом. По предварительной информации, вечером 27 ноября, на нерегулируемом железнодорожном переезде легковушка столкнулась с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли. Детей среди них не было.

- Следователи продолжают осмотр места происшествия, транспортного средства, подвижного состава, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. - Опрашиваются очевидцы, члены локомотивной бригады.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, на переезде был работающий светофор. Скорее всего, водитель хотел проскочить на красный свет, но не рассчитал.