Приняты экстренные меры: В Адыгее ввели карантин

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В Адыгее ввели карантин. Об этом сообщают в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Причиной тому стал очаг смертельной инфекции, который обнаружен неподалеку от Яблоновки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 18 ноября Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория при проведении исследований сыворотки крови собаки мужчины, который проживает в поселке Перекатный Тахтамукайского района обнаружены специфические антитела к возбудителю лептоспироза. Это, по словам специалистов свидетельствует о заболевании собаки.

- В целях предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания лептоспирозом на территории Адыгеи установлены ограничительные мероприятия - карантин, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. - В эпизоотическом очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.

НА ЗАМЕТКУ

Разносчиками инфекции могут быть крысы, мыши и домашние животные – собаки, свиньи, крупный рогатый скот. Человеку лептоспироз передается через любую ранку или микротрещину на теле – порой для заражения достаточно помочить руки в каком-нибудь пруду.

Первые признаки того, что вы подхватили заразу, - сильный озноб, лихорадка, резко поднимается температура до 39-40 градусов. Никакие жаропонижающие средства здесь не помогут.

За короткое время болезнь поражает почки, печень, центральную нервную систему. В домашних условиях не лечится - при первых же симптомах надо бежать к врачу.