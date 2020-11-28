В Краснодаре на улице снова будут дежурить «коронавирусные патрули»

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В Краснодаре по-прежнему фиксируют рост заболевших коронавирусом. Из-за этого контроль за жителями города, в частности, за соблюдением масочного режима усилится. Поручили эту миссию мобильным патрулям, которые пока не ушли в историю.

В субботу и воскресенье полицейские на пару с сотрудниками городской мэрии будут ловить тех, кто без средств защиты. Рейды пройдут в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных по Красной и на прилегающих кварталах.

Кроме того, «коронавирусные патрули» будут следить за тем, чтобы на улице не было музыкантов и аниматоров. Все развлекательные мероприятия, которые могут вызвать скопление людей, запрещены.

Напомним, в Адыгее после того, как пять дней подряд республика обновляла антирекорд по числу заболевших, начали тоже «закручивать гайки». Сотрудникам МЧС вместе с полицией поручили организовать патрулирование территории республики. «Ковидные группы» стали дежурить на улицах и напоминать жителям о необходимости соблюдения установленных ограничений в регионе