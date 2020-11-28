Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 28 ноября впервые с начала пандемии скончались 8 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За истекшие сутки в регионе скончались 8 пациентов с положительным COVID. Стоит сказать, что такого количества жертв на Кубани еще не регистрировали. В оперштабе края рассказали подробности о течение болезни людей.

68-летний мужчина попал в Тихорецкую ЦРБ после жалоб на плохое самочувствие. Анализ на COVID-19 подтвердил наличие вируса.

- В связи с ухудшением самочувствия пациента подключили к ИВЛ, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - У него также были ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабето.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось. Не смогли медики помочь и 51-летней пациентке в Усть-Лабинской ЦРБ. Из-за гипертонической болезни и сахарного диабета у женщина появились осложнения, справиться с которыми оказалось невозможно.

В инфекционной больнице №3 Новороссийска скончались два человека с подтвержденным ковидом.

- У 50-летней местной жительницы был сахарный диабет, а 66-летнего жителя Геленджика - гипертоническая болезнь, - добавляют в оперативном штабе региона.

В Краснодаре умерли два пациента. У 62-летнюю женщину с COVID-19 подключили к ЭКМО, у нее также были доброкачественное новообразование прямой кишки и гипертоническая болезнь. Спасти ее не смогли. Не удалось помочь и 65-летнему мужчины, у которого возникли осложнения из-за ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета.

Две женщины скончались в инфекционной больнице №2 Сочи.

- 82-летнюю пациентку подключили к ИВЛ, она также страдала ишемической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, - говорят в минздраве Кубани. - У второй пациентки были сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность.

С начала пандемии в Краснодарском крае погибло 587 человек с COVID-19. Среди тех, кто стал жертвами коронавируса, - врачи и работники больниц.