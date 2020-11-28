На въезде в Краснодар 28 ноября образовалась многокилометровая пробка

Водители жалуются, что движение на дороге практически нет. Фото: Евгения ОСТРАЯ

В субботу, 28 ноября, водители, желающие попасть в Краснодар, встали в пробку. Затор образовался сразу на нескольких участках дороги.

Фото: Яндекс.

- Больше часа уже стоим, движения, словно нет совсем. Огромная пробка начинается от Энема и почти до Южного обхода, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» автолюбитель, попавший в затор.

По словам водителям, причиной непростой дорожной ситуации стал ремонт, который проводят на правой полосе трассы. Из-за того, что образовалась «бутылочное горлышко», машины пробираются с трудом.

Сложная обстановка сейчас и непосредственно на въезде в Краснодар. Перед Тургеневским мостом - гигантская пробка. Ее протяженность почти 3 километра. Начинается она сразу после торгового центра "Мега". Чуть проще водителям становится лишь после съезда с путепровода.