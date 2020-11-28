Единая горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае заработала единая горячая линия по вопросам COVID-19.

Со всеми крупными операторами связи договорились, что звонки для жителей Кубани будут абсолютно бесплатными.

Прием звонков уже начался. Обращающиеся могут задать интересующие вопросы по поводу тестирования на COVID-19. Специалисты проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на коварную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Операторы также предоставят рекомендации для родителей, о том как уберечь детей от простудных инфекций.

- Работа регионального колл-центра позволит уменьшить время ожидания на линии для абонентов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Ожидается, что в будущем по этому номеру можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист. Кроме того, у жителей края будет возможность заказать доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить другие вопросы, связанные с ковидом.

АЛЛО!

Свои вопросы можно задавать по номеру 122. Звонок бесплатный.