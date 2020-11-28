Власти Краснодара рекомендовали доставлять грузы к складам по ночам

Фото: krd.ru

Ситуация на дорогах перед праздниками всегда непростая. Жители кубанской столицы торопятся приобрести подарки для своих родных, купить продукты для семейного ужина. Не исключено, что ближе к концу декабря на дорогах будет гололедица, которая еще сильнее осложнит ситуацию.

Поэтому накануне Нового года грузы в ТРЦ и на склады традиционно будут доставлять по ночам.

- С 14 по 31 декабря, торговым центрам и складским комплексам Краснодара рекомендовано организовать доставку грузов с 22:00 до 06:00, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Такая мера поможет снизить транспортную нагрузку и повысить пропускную способность городских дорог.

К слову, эти рекомендации относятся к строительным компаниям.

Большегрузам также советуют планировать свой маршрут так, чтобы сразу подъехать к торговому центру. По возможности лучше избегать центральной части города, где наиболее сложная ситуация.