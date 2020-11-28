На Кубани по нацпроекту приобрели еще два мобильных Кванториума

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые мобильные технопарки презентуют в декабре 2020-го. Их приобрели в рамках национального проекта «Образование».

Кванториумы созданы на базе автомобиля. Машины оснащены современным оборудованием, в том числе сканерами, 3D-принтерами, дронами и лазерными граверами.

- С помощью этих мобильных технопарков школьники из небольших станиц, сел и хуторов могут бесплатно заниматься научно-технических творчеством. - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Все разработки в технопарке имеют практическую направленность. Дети изучают 3D-моделирование, особенности роботизированного производства, цифровую экономику. Тем самым повышается интерес к инженерным и научным специальностям.

- Как правило, мобильные образовательные комплексы разворачивают около школ лаборатории по направлениям: VR/AR/IT-квантум, гео/аэроквантум, хайтек и промробоквантум, - говорят в администрации региона.

Напомним, на Кубани уже работают два мобильных кванториума, которые приобрели в прошлом году. Начиная с сентября, они провели занятия для учеников из девяти районов.