«Краснодар» проиграл «Химкам»

Фото: fckrasnodar.ru

В субботу, 28 ноября, ФК «Краснодар» в матче 16-го тура российской Премьер-лиги встретился с «Химками». Игра прошла на стадионе в Москве.

Стоит сказать, что «Краснодар» быстро взял мяч под свой контроль и расставаться с ним по доброй воле не собирался. Но все же на 67-й минуте матча ошибка произошла. Гол в ворота «быков» забил Мохамед Конате.

У краснодарцев возможность ответить была, но исправить положение до конца игры горожане не смогли. Итоговый счет - 0:1.

- 2 декабря в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» в родных стенах примет французский «Ренн», - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Начало матча в 20:55.

Стоит сказать, что букмекеры называют «Ренн» явным фаворитом матча. Особо опасны для «быков» в составе французов Сехру Гирасси, Стивен Н'Зонзи и юное дарование Эдуардо Камавинга.