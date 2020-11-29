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В Краснодаре очистили часть стены Муниципального концертного зала, на котором начал рисовать, но не закончил один из самых известных стрит-арт-художников Европы, «пионер» европейского граффити Луиджи Мариа Мураторе.

Члены управления по делам молодежи вместе с собственниками здания подготовили поверхность для нанесения остальной части картины.

- В апреле этого года стену испортили шесть молодых людей. Парни разрисовали ее аэрозольными баллончиками, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Сразу после этого участок стены, на который нанесли краску, очистили и восстановили. Сейчас эту процедуру повторили.

Напомним, на стене Муниципального концертного зала планируется граффити размером в 300 квадратных метров. В 2019 году изображение начал создавать Луиджи Мариа Мураторе, но закончить не успел. Художник обещает вернуться после снятия карантинных ограничений и закончить работу.