День матери: губернатор Краснодарского края поздравил женщин региона

Фото: dmkrai.krasnodar.ru

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил женщин региона с Днем матери.

- Для каждого мама – это самый главный человек в жизни. Ее мнением, вниманием и заботой мы дорожим всегда, - написал губернатор в своих социальных сетях. – Особенно приятно видеть, как наши дети Саша и Надя поздравляют маму. Я знаю, сколько сил, времени, теплоты супруга отдает детям, она их лучший друг.

Глава региона пожелал жительницам Краснодарского края здоровья и семейного благополучия.