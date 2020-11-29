Коронавирус в Краснодарском крае на 29 ноября: за сутки выявили 172 новых случая

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае на 29 ноября диагностировали еще у 172 человек. Среди них 95 женщин и 77 мужчин. Самому юному пациенту всего год, а самому возрастному – 90.

В Краснодаре подтвердили 68 новых случаев инфицирования COVID-19. На втором месте по численности Горячий Ключ – 12 человек. На третьей позиции Туапсинский район. Там зафиксировано 8 новых случаев.

- По четыре положительных результата получено в Анапе, Сочи, Кореновском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском района, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано почти 22 тысячи заболевших – 21 923. Из этого числа людей выздоровели 14 811. 593 скончались от коронавируса. На 29 ноября дома лечатся 7079 человек.

На сегодня в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 52 пациента, еще трое – на ЭКМО.