Коронавирус в Краснодарском крае: болезнь унесли жизни еще шести человек

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В Краснодарском крае на 29 ноября зафиксировано еще шесть летальных случаев, связанных с коронавирусом. Суммарно на Кубани от этой болезни умерли 593 человека.

29 ноября 4 человека не смогли спасти в Сочи. Пациентам было, 69, 74,78 и 79 лет. У скончавшихся, за исключением одного человека, был сахарный диабет, а также гипертония и болезни сердца.

Еще в Лабинской больнице с коронавирусом скончался 47-летняя женщина. Пациентка 9 дней лежала на ИВЛ, однако победить болезнь не смогла.

Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 79-летнюю жительницу Новопокровского района. Пациентку подключили к ИВЛ. Она также страдала гипертонической болезнь, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом.