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Общество

В Абинске будут судить водителя, продавшего 400 л солярки за счет компании

Ущерб составил 17 000 тысяч рублей
Владимир ПАВЛОВ
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Всего было куплено 400 литров солярки

Всего было куплено 400 литров солярки

Фото: Архив "КП"

Правоохранители Абинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины. Он проходит по статье «Присвоение или растрата». Дело в том, что, будучи водителем компании и имея транспортную карту, подозреваемый заправлял за счет фирмы другого человека.

Всего было куплено 400 литров солярки. Топливо обошлось в 17 000 рублей.

- Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

Уголовное дело отправили в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.