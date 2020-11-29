За 2020 год на Кубани построили более 50 зон отдыха

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжают облагораживать станицы и хутора. Так за этот год благоустроено более 50 зон отдыха. Например, совсем недавно закончили работы в сквере станицы Новотитаровской, что недалеко от Краснодара.

- Там на 4 тысячах квадратных метров уложили плитку, высадили деревья и газон. Также поставили качели горки и прочее для детей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Динском районе завершают благоустройство еще двух парков в Динском и Пластуновском сельских поселениях.